Перші ознаки мертвого міста, росіяни – за одну посадку: журналістка про ситуацію у Покровську

Покровськ з прифронтового перетворився на фронтове місто і поступово стає "мертвим".

Про це розповіла військова журналістка Діана Буцко, передає "Громадське Радіо".

Журналістка наголосила, що у Покровську вирішується доля південного Донбасу, адже це велике місто, яке має і стратегічне значення, і важливе для української металургії.

Перші ознаки мертвого міста

"Я певним чином була дуже вражена від того, що там побачила. Перед цим я була в Покровську місяць тому й там не було так гучно, не було так багато вибухів і руйнувань. За місяць місто з прифронтового перетворилося на фронтове. Ми бачимо перші ознаки мертвого міста. Це те, що ми бачили раніше в інших містах. Коли спершу зникає вода, світло, нещодавно в них вимкнули опалення. В суботу в них зник зв’язок. Його можна спіймати лише в окремих точках. У поштових відділеннях є інтернет. Фактично Покровськ відірваний від світу", – описує Буцко.

Вона наголосила, що Покровськ перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Як виживають місцеві

Журналістка зауважила, що у Покровську досі залишаються тисячі людей. Влада говорила, що залишилося 12 тис. жителів. Буцко не виключає, що серед них можуть бути діти, попри обов'язкову евакуацію неповнолітніх.

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За її словами, у місті досі працюють поодинокі магазини. Вогнищ на вулицях для готування їжі місцеві ще не розпалюють, але вже встановлюють у квартирах буржуйки. Проте значна частина жителів перемістилася до підвалів, бо у квартирах жити небезпечно, та й у багатьох будинках вибиті вікна через постійні удари РФ.

Буцко зазначає, що "до повного кінця міста" Покровську не вистачає лише одного – коли у дворах починають з'являтися могили. За інформацією журналістки, одну загиблу жінку вже поховали у дворі житлового будинку. Таку історію Діані переказал місцеві.

Росіяни – через одну посадку

Діана Буцко нагадала, що росіяни підійшли до селища Шевченко, що є передмістям Покровська, й закріпились там. Звідти до крайньої смуги Покровська – два кілометри.

"Фактично росіяни зараз через одну посадку перебувають від приватного сектора Покровська. Це несе небезпеку, бо можуть ходити ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи) і так просочуватися. Ворог дуже-дуже близько", – наголосила вона.

Журналістка попередила, що Україну невдовзі чекає "велика битва за Покровськ".

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