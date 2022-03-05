Перші пакети з "освободителями" прибувають до Росії: масштаби жертв викликають шок і паніку

Перші пакети з "освободителями" прибувають до Росії: масштаби жертв викликають шок і паніку

Військові відмовляються їхати до Україну.

Проведення додаткової мобілізації "на росії", значно ускладнить внутрішньополітичну ситуацію. Зомбоване російське суспільство готове кричати: "Можем повторить", але вмирати за путінські фантазії воно не готово, на відміну від українців, які готові вбивати за свою свободу і свою землю.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Погіршує ситуацію "на росії" прибуття в регіони "грузу 200" - масштаби жертв з-поміж російських військовослужбовців викликають шок і паніку", - написав він на сторінці у Facebook.

За словами Данілова, посилюються тенденції відмови і ухилення від участі у бойових діях в Україні з-поміж військових країни-терориста.

"Тому наш курс незмінний: "русский корабль идет … на@уй" І його швидкість буде стрімко зростати", - резюмував він.

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Раніше російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста допомогти у пошуках російських військовополонених в Україні та наданні їм допомоги.