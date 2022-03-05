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Перші пакети з "освободителями" прибувають до Росії: масштаби жертв викликають шок і паніку

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Перші пакети з "освободителями" прибувають до Росії: масштаби жертв викликають шок і паніку

Військові відмовляються їхати до Україну.

Проведення додаткової мобілізації "на росії", значно ускладнить внутрішньополітичну ситуацію. Зомбоване російське суспільство готове кричати: "Можем повторить", але вмирати за путінські фантазії воно не готово, на відміну від українців, які готові вбивати за свою свободу і свою землю.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Погіршує ситуацію "на росії" прибуття в регіони "грузу 200" - масштаби жертв з-поміж російських військовослужбовців викликають шок і паніку", - написав він на сторінці у Facebook.

За словами Данілова, посилюються тенденції відмови і ухилення від участі у бойових діях в Україні з-поміж військових країни-терориста.

"Тому наш курс незмінний: "русский корабль идет … на@уй" І його швидкість буде стрімко зростати", - резюмував він.

Раніше російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста допомогти у пошуках російських військовополонених в Україні та наданні їм допомоги.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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