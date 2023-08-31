Перші пілоти вже відбули: ПС розповіли про навчання на F-16

Перша група українських пілотів вже вирушила на навчання на винищувачах F-16 за кордоном. Україна розраховує максимально охопити всі майданчики, які нададуть союзники.

Про це повідомив речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

У Повітряних силах сподіваються, що друга та третя групи інженерів незабаром вирушить також. Втім, частина пілотів залишиться в Україні для захисту неба.

"Перша група поїхала. Сподіваємось, що і друга і третя незабаром теж будуть навчатися", - сказав Ігнат.

Ігнат зауважив, що домашнім завданням для України є підготовка у консультаціях із союзниками інфраструктури для F-16.

"Не є якоюсь великою проблемою інфраструктура. Єдине що група керівництва польотами, зв’язок буде адаптуватися. Над цим процесом уже давно думали і працювали тут, в Україні, наші фахівці разом із нашими партнерами", - додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські льотчики в Данії готові до перших польотів на F-16.

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