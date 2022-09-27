Перші пішли: ЗСУ вже встигли взяти у полон російських вояків, мобілізованих з Москви (відео)

Українські військові вже беруть у полон росіян, яких призвали після оголошення мобілізації у Росії.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук показав відео, на якому полонени росіянин розповідає, за яких обставин потрапив на війну в Україну.
Відповідне відео Братчук оприлюднив у своєму Telegram.
Російський вояка розповів, що був мобілізований всього кілька днів тому - 21 вересня - від Московського військкомату. Солдат РФ розповів, що його направили до Куп'янська Харківської області, аби "вбивати націоналістичні батальйони". На щастя, російський окупант зрозумів, що "воює" лише з мирними жителями, тому "щиро шкодує" про скоєне.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що під путінську мобілізацію потрапляє ще й інтелігенція з центральних регіонів Росії.
Читайте також:
- "Нас роз***али сильно, 8 чоловік залишились без рук та ніг": окупант просить батька ухилитись від мобілізації
- В окупантів залишились "вкрай небезпечні" ракети: військовий експерт про зброю РФ
- ЗСУ атакують на 5 напрямках та намагаються взяти окупантів в котел: яка ситуація на фронтах (актуальна мапа бойових дій)