"Перші пів року в армії в мене було відчуття, що я в тюрму попав": аеророзвідник – про мобілізацію, ротацію та ухилянтів

Державна кампанія щодо мобілізації в Україні повністю провалена останні пів року.

Таку думку висловив військовослужбовець-аеророзвідник Григорій Сірий в інтерв'ю Hromadske.

Військовий розповів про проблему територіальної оборони, очікування ротації та ставлення до ухилянтів.

Про проблеми ТрО та рекрутинг

"Перші пів року в армії в мене було відчуття, що я в тюрму попав. Дуже жорсткий контроль за пересуванням, дуже жорсткий контроль за вільним часом. Ти сам собі не належиш — до цього треба звикати. Це викликало досить сильний дискомфорт. Зараз я вже звик, я розумію, чому і для чого це робиться", - розповідає Григорій Сірий.

Щодо проблем, то, за словами військового, територіальну оборону досить погано комплектують через військкомати. "Передусім комплектуються кадрові частини ЗСУ або навіть новостворені частини ЗСУ. Наскільки знаю, така ж проблема і в Нацгвардії та бригад наступу. Це проблеми, напевно, законодавства мобілізаційного. Плюс крива робота ТЦК", - зазначив він.

На думку Сірого, найадекватніша кампанія рекрутингу зараз в "Азова". "Вони медійні, вони показують, що ми ось є, ось таке робимо, ось тут ти можеш подати заявку до нас на вступ. І до того ж це їм дає можливість не брати всіх підряд, а брати справді мотивованих. Бо я знаю, що не всі проходять. Я розумію, що по своїм фізичним кондиціям я не пройду", - пояснив аеророзвідник.

Про необхідність ротації

Григорій Сірий висловив свою думку з приводу ротації.

"Є емоції, і це нормально, ми живі люди, ми їх відчуваємо. Але є здоровий глузд. І ось здоровий глузд мені каже, що ми не можемо взяти всю масу вже навчених людей, з досвідом, які вже не будуть кучкуватися, які вже не будуть кидати машини де попало, і замінити на людей, які не досвідчені й не розуміють усіх ризиків. Отак взяти й одномоментно всіх змінити не вийде. Це я прекрасно розумію", - каже він.

Аеророзвідник підкреслив, що усі люди різні, тож жахіття війни сприймають теж по-різному.

"З того, що я бачив особисто: є люди, яких накрило просто від обстрілів. Вони перебувають від нуля за 8–10 кілометрів, і тут, десь за 200 метрів прилітає пакет "граду". Все — людина попливла. А є людина, яка ходила в посадочки, тягала трупи, відстрілювалась, закидувала гранатами р*сню — і норм, якось із цим справляється. Тобто це все такий рандом. Я не можу сказати, що тут є якийсь універсальний рецепт. Давайте робити так — і всі будуть щасливі. Кожна людина унікальна, і скільки людей, стільки буде історій, ситуацій. Це психологія, кожен випадок доводиться розбирати все одно окремо", - наголошує він.

Сірий зазначає, що ротації потрібні хоча б для того, щоб підрозділ міг відновити боєздатність. Техніку відремонтувати, ті ж самі джипи, пікапи. "Тому що не на всіх ділянках фронту є якесь тилове місто. Типу Слов'янська, Краматорська, куди ти можеш виїхати, знайти СТО і щоб там тобі перевірили машину, хоча б зробити планову заміну масла і всього такого. Хоча б для таких речей короткотривалі ротації потрібні. Я вже мовчу про особовий склад, що там хтось не бачить своїх дітей, родичів і так далі", - каже він.

Але, за словами Сірого, є й друга сторона медалі. "Є бойові дії та ситуація на фронті, яка дуже міняється постійно. Я знаю історію, коли нас повинні були міняти ще посеред літа. Але батальйон, який їхав нас міняти, завернули в іншу сторону, тому що інший батальйон ТрО отримав великі втрати, їх терміново треба було посилювати й виводити. Ми після цього ще кілька місяців чекали свою ротацію", – згадав військовий.

Про ухилянтів

На думку аеророзвідника, "ухилянти" – це проблема велика і комплексна. "Державна кампанія щодо мобілізації повністю провалена останні пів року, я вважаю. Що держава робить для того, щоб мотивувати людей? Я щось не бачу", - каже він.

Сірий наголошує, що сучасний український політикум створив підґрунтя того, що в нас електорат реагує емоційно. І електорат передусім каже: "У мене є право!" А про обов'язки вони не думають. Через це: "А чого я маю йти? Хай вони там воюють". Тобто частково електорат так вихований.

"З іншого боку — держава. Там дуже багато всякої казуїстики та доопрацювання з погляду законодавства. Були випадки, коли людину на лікування виводять поза штатом, він залишається без грошового забезпечення, взагалі. Це була зрада-зрадонька. Її розганяли ледве не з кожної праски. Це "пофіксили", але ж осад лишився", - зазначив аеророзвідник.

Сірий також зазначив, що в різних ТЦК абсолютно різний підхід до людей. Він пригадав два випадки зі своїми знайомими, які хотіли служити, але мали обмеження по здоров’ю, і як вони вирішили свої питання.

"Є люди, які хочуть служити, але мають обмеження по здоров’ю. В мене є знайомий, який пів року оббивав пороги військкомату, поки його взяли. Є другий, який теж пів року оббивав пороги військкомату — і безрезультатно. Тобто є різні військкомати: щоб піти на війну, треба заплатити, щоб не піти на війну, теж треба заплатити", - підсумував він.

Нагадаємо, Міністерство оборони продовжує проєкт з рекрутингу до ЗСУ: підписано угоду з Work.ua.

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