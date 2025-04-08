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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1658
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2 хв

Перші полонені китайці в полоні ЗСУ: Зеленський розкрив деталі

ЗСУ вступили в бій на Донеччині із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили до полону.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі взяття в полон китайських військових на Донеччині.

Про це глава держави розповів на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Бельгії.

Він повідомив, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині (біля Тарасівки й Білогорівки) із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили до полону. «Відповідно, є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю», — сказав глава держави.

«Я думаю, що це — дуже важливий елемент і Сполученим Штатам треба більше звернути увагу тому, що відбувається», — додав він.

Зеленський звернув увагу на принципову відмінність між участю солдатів КНДР та Китаю у війні проти України, наголосивши, що якщо північнокорейці перебували в Курській області, то китайці вже безпосередньо на українській території.

«Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами терміново. Ми — сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації американці будуть говорити більше з українцями, а потім з „руськіми“, — додав президент.

Також він висловив сподівання, що китайська сторона теж відреагує на цю подію. Тому глава держави доручив міністру закордонних справ Андрієві Сибізі і міністру оборони Рустему Умєрову зв’язатися з Китаєм, щоб отримати пояснення.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ писали, що китайські найманці воюють на боці РФ, та навіть поговирили з деякими. Проте до українського полону китайці потрапили вперше.

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