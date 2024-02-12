Перші пошкоджені на війні HIMARS – у Мережі показали фото

До США доставили дві пошкоджені установки M142 HIMARS.

У Мережі показали дві пошкоджені установки реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS, які, ймовірно, для ремонту, привезли до США. Установки вивантажили з літака Ан-124 у міжнародному аеропорту Гаррісберга, штат Пенсільванія.

Фото опублікували в соцмережі X (Twitter) кілька OSINT-акаунтів.

Як видно на фото, на техніці є сліди від обстрілів, але очевидно, що їх доставили для ремонту, про їхнє знищення не йдеться.

За словами OSINT-дослідників, на одній із машин обидві передні шини спущені, а лобове скло з боку пасажира та область кабіни, ймовірно, постраждали від обстрілу.

Пошкоджені на війні установки HIMARS Фото/Twitter: Keystone Intel

Пошкоджені на війні установки HIMARS Фото/Twitter: Keystone Intel

"Ці чорно-білі квадрати, схоже, є слідами влучань снарядів", – йдеться у повідомленні.

В акаунті TieDye Intel припустили, що одна із систем могла зазнати пошкоджень від вибуху поруч, а друга – підірватися на міні.

Пошкоджені на війні установки HIMARS в аеропорту США Фото/Twitter: TieDye Intel

Більше подробиць про пошкодження установок M142 HIMARS наразі невідомо.

Нагадаємо, ЗСУ вперше пошкодили унікальну техніку окупантів – РФ має лише шість таких установок (фото).

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