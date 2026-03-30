Перші приватні підрозділи ППО почали працювати в Україні: Федоров звітує про результат

Михайло Федоров

Одна з компаній-учасників проєкту, запущеного урядом для залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони, вже підготувала власну групу ППО.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За словами міністра оборони, триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали статус уповноваженого суб’єкта господарювання.

«Наразі групи перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку та найближчим часом долучиться до протиповітряної оборони країни», — зазначив Федоров.

Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ. Вона захищає об’єкти та бере участь у перехопленні безпілотників «Shahed».

За словами Федорова, таке рішення дозволяє масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи.

«Бізнесові групи ППО отримують озброєння, діють під координацією Повітряних сил та стають частиною загальної системи захисту повітряного простору. За рахунок цього збільшується кількість захищених об’єктів, зростає ефективність перехоплення повітряних цілей та скорочується час реагування на атаки, додав міністр оборони», — додав міністр.

Нагадаємо, в Україні внесли зміни до експериментального проєкту щодо залучення підприємств до системи протиповітряної оборони. Нове рішення дозволяє передавати стратегічним об’єктам додаткове озброєння та боєприпаси для відбиття повітряних атак під контролем військового командування.