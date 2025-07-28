Перші результати корпусу Білецького: прибрали хаос, змінили тактику, скоротили втрати, уповільнили просування РФ

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Про це повідомив Юрій Бутусов, головред «Цензор.нет», військовослужбовець бригади «Хартія».

Просування армії РФ у смузі вдалось суттєво сповільнити: від 1 січня до 4 червня 2025 року ворог захопив 198 кв. км, а від 4 червня і до сьогодні – 16 кв. км. У результаті успішних контратак Третій корпус повернув контроль над 8 кв. км територій. За даними Бутусова, наші середньомісячні безповоротні втрати знизились порівняно з «докорпусним» часом приблизно удвічі притому, що у червні інтенсивність бойових дій збільшилась.

«Андрій Білецький довів, що компетентний командир боєздатної бригади, якщо отримує повноваження по самостійній організації роботи та хоча б мінімальну довіру та підтримку керівництва, може протягом двох місяців суттєво покращити результати бойових дій на великій смузі фронту», – заявив Бутусов.

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Він вказав на основні позитивні зміни: нова тактика оборони, припинені зустрічні бої та безперервні контратаки, зник хаос на передньому краю, підрозділи вводяться у бій впорядковано. Білецький отримав широкі повноваження по просуванню командних кадрів, через це зникла брехня у доповідях, значно покращилась взаємодія. Кожна бригада корпусу почала отримувати планове поповнення людьми та боєприпасами, якого раніше могло не бути місяцями.

«Виявилось раптом, що якщо управління корпусу грамотно організовує оборону, контролює передній край, створює систему роботи БпЛА, артилерії та розвідки усіх типів, то не треба затикати дірки у фронті масами військ та сточувати у боях за випалені посадки батальйон за батальйоном. А російські штурмові групи просто методично перемелюють, з втратами у 7-10 разів менше за ворога», – наголосив Бутусов.