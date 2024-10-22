Перші солдати КНДР можуть прибути на Курщину вже завтра – Буданов

Поки невідомо, скільки північнокорейців прибуде на Курський напрямок і як вони будуть екіпіровані.

Перші північнокорейські військові можуть з'явитися на фронті в Курській області уже завтра, 23 жовтня.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі War Zone.

"Чекаємо перші підрозділи завтра на Курському напрямку", – сказав Кирило Буданов. На даний момент незрозуміло, скільки їх і як вони будуть оснащені. "Побачимо через кілька днів", – додав він.

Тим часом у Південній Кореї зростає тривога щодо переміщення північнокорейських військ до Росії. Після зустрічі для оцінки ситуації Рада національної безпеки при президенті Південної Кореї заявила, що розгортання Пхеньяна становить "значну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти та є "явним порушенням" резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють військову співпрацю з Північною Кореєю", повідомляє у вівторок південнокорейське агентство Yonhap .

Видання також припускає, що присутність північнокорейських військ у Росії підвищує ймовірність того, що Сеул може вирішити напряму постачати артилерійські снаряди Україні.

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відправив на війну до України 12 тисяч військових, зокрема підрозділ спецпризначення.

За інформацією Newsweek, КНДР могла відправити до РФ, не лише піхоту, але і пілотів.

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