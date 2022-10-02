Перших мобілізованих з РФ вже доправили на південь України - полковник СБУ

Тепер українська артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було.

Перші мобілізовані росіяни зʼявилися на півдні України, також вже є вбиті

Полковник СБУ Роман Костенко розповів про це в ефірі телеканалу "Еспресо":

"Не можу не погодитись з тим, що дійсно все залежить від якості мобілізаційного ресурсу Росії. Ми розуміємо, що перші мобілізовані з РФ вже є на півдні України. І перші вбиті теж є. Для нас нічого не змінюється. Наша артилерія буде щільніше бити по окупантах, скільки їх би не було", - сказав Костенко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що внаслідок успішних дій ЗСУ було звільнено Золоту Балку, що на Херсонщині.

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