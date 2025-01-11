Як північнокорейців брали в полон і що вони кажуть: нові деталі від СБУ (відео)

Що цікаво, полонені з КНДР, так само як і російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення, запевняють, що їхали нібито на навчання, а не на війну проти України.
Сили оборони взяли в полон перших військових КНДР, які воювали проти України на Курщині.
Про деталі операції розповіли в СБУ і ССО.
Йдеться про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники ЗСУ.
Одразу після взяття у полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Наразі полонені перебувають у Києві і утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства.
Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.
На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ.
Інший північнокореєць взагалі був без документів.
Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями росіяе.
Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. Що цікаво, полонений з КНДР, так само як і російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України.
Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа.
За попередніми даними, він 1999 року народження, а в армії КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника.
В СБУ показали перші кадри з полоненими корейцями, а в ССО показали саме відео, як одного північнокорейців брали у полон.
Нагадаємо, наприкінці грудня у ЗМІ з'явилася інформація, що ЗСУ взяли в полон солдата КНДР. Але потім повідомлялося, що він помер від ран.
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