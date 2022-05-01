Першим буде "демонстраційний постріл" по Чорному морю: американський експерт назвав цілі, по яких Путін може завдати ядерного удару

Першим буде "демонстраційний постріл" по Чорному морю: американський експерт назвав цілі, по яких Путін може завдати ядерного удару

Захід применшував загрозу ядерної атаки з боку Путіна, вважає Джозеф Сірінчоне.

Видатний співробітник Інституту відповідального державного управління Квінсі у Вашингтоні, ексдиректором з питань нерозповсюдження в Фонді Карнегі Джозеф Сірінчоне назвав п’ять варіантів, як Володимир Путін може використати ядерну зброю для удару по світу.

Про це пише The Sun.

Сірінчоне попередив, що російський диктатор спочатку може запустити ядерну зброю в Чорне море як "демонстраційний постріл", а потім застосувати ядерну зброю по цілях в Україні.

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Він вважає, що Захід применшував загрозу ядерної атаки. У найгіршому сценарії, за словами Сірінчоне, Путін може обстрілювати цілі НАТО або навіть Сполучені Штати.

"Перший варіант полягає в тому, що він використаєте ядерну зброю під час демонстраційного пострілу, щоб випустити щось у Чорне море, наприклад. Мета — ескалація для деескалації, якщо війна йде погано. Якщо росіяни відчували, що вони на межі поразки, вони зробили б ядерний постріл, щоб показати серйозність ситуації і змусити Захід відступити. Якби це сталося, я б сказав, що реакція була б шоком і жахом, але це не вимагало б військової відповіді", - сказав Сірінчоне.

Водночас, на його думку, відповідь США у такій ситуації буде "більш дипломатичною".

За другим сценарієм, з прогнозів експерта, Путін може випустити "зброю дуже малої потужності" на військову ціль в Україні, вбивши тисячі людей та завдавши серйозної шкоди.

"Знову ж таки, США не обов'язково вимагатимуть військового рішення", - сказав він.

Третій варіант полягає в тому, що РФ може використати серйозну ядерну зброю — розміром з Хіросіму чи більше — і вона завдасть удару й знищить міста в Україні.

Але Сірінчоне наполягає, що НАТО не буде запускати ядерну зброю проти Росії у відповідь за цим сценарієм.

"Ось ми переходимо до четвертого сценарію... націлювання на базу НАТО. Якби ви бачили зброю малої потужності, яка застосовувалася проти цілі НАТО, тоді ви отримали б повітряний і наземний штурм НАТО, який просто знищив би російських військових в Україні. Ми могли б це зробити, це зайняло б пару тижнів ", - додав американський спікер.

П’ятий варіант – якщо Путін використає ядерну зброю по американській цілі та використає ракету великої дальності, щоб обстріляти США. Але, у такому разі США можуть завдати удару у відповідь.

"Немає сумніву, що військове командування США буде майже універсальним, вимагаючи від нас відповісти ядерним ударом. Ймовірно, було б кілька ударів, перш ніж вони зможуть відповісти, включно з нокаутуванням самого Путіна", - додав він.

За його словами, високопоставлені урядовці США пропрацюють сценарії та можливі відповіді, якщо війна загостриться.

"Ми повинні публічно обговорювати варіанти, щоб західна громадськість повністю усвідомила ризики і могла висловити свою думку у відповідях", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Росія може використати ядерну зброю.

Як повідомлялося, чиновники США стурбовані загрозою використання Росією ядерної зброї більше, ніж будь-коли від часів холодної війни.

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