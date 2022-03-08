Першими евакуаційними колонами із Сум вивозили і іноземців: всіх врятованих спершу підгодували

Вояки Росії і цього разу ледь не зірвали евакуацію.

Евакуацію населення розпочали на Сумщині. Україна, Росія та Червоний Хрест офіційно узгодили гуманітарний коридор. Але лише за одним маршрутом – Суми-Голубывка-Лохвиця-Лубни-Полтава. З 9-ї ранку і до 9-ї вечора оголосили режим тиші – саме в цей проміжок часу за визначеним маршрутом евакуаційні автобуси мали безперешкодно доїхати до Полтави.

Про це йдеться в ТСН.

Перша колона - два десятки автобусів - рушила зі Сум зі студентами з Індії, Китаю та Пакистану. «Іноземні студенти вийшли, їх зараз годують, автобуси зараз заправляються і потім прямуватимемо далі». – розповідають організатори евакуації.

Опівдні усі вони безперешкодно дісталися Полтавської області. Формування другої колони, яка мала вирушити о першій годині дня, було призупинено. Попереду за маршрутом «зеленого коридору» з’явилася ворожа техніка, почалася стрілянина.

«Вони відкрили хаотичну стрільбу по полю, по посадці, по деревах. Далі вони злякалися і втекли в бік об'їздної, до Лебединської траси», - розповідає голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

За деякий час евакуацію продовжили. У колоні ще 1000 іноземних студентів та десятки приватних автівок, на яких сумчани вивозили з міста жінок та дітей. «Я прошу підбирати жінок, з дітьми, людей старшого віку. Якщо у вас є місце – будь ласка, забирайте з собою», - закликав голова.

Ситуація в Сумській області: розпочалася евакуація населення

Після нічного авіаобомбардування люди масово полишають Суми. Вночі ворожа авіація атакувала житлові будинки. Вже за півгодини на місця бомбардувань прибули рятувальники й почали розбирати завали. У одному будинку, куди влучила бомба, загинула уся родина, вижила лише собака.

За даними надзвичайників, частково зруйновані ще десяток житлових будинків. У одному з-під руїн вдалося витягти травмовану жінку, її передали медикам.

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За попередніми даними внаслідок авіаудару по житловому масиву Сум загинули 19 мирних жителів, серед них – двоє дітей. Девять будинків зруйновано повністю, ще тридцять – пошкоджені.

Двічі за ніч бомбили й Охтирку – важкими і легкими авіабомбами. Багато поранених, кількох людей не можуть знайти.

За даними очільника міста, повністю зруйнований центр Охтирки, бомбардували район Дачний, знову -ТЕЦ, пошкоджено багато комунікацій, розбомблені каналізація, водогін, електромережі.

«За мною – виконавчий комітет, біля якого я кожного ранку до вас звертаюся, виконком зруйнований, але найголовніше – люди всі живі. Переді мною універмаг, який також зруйнований. Центр міста повністю зруйнований. Багато людей поранених, кількох досі не можемо знайти», - зазначав міський голова Павло Кузьменко.

Попри складну ситуацію та руїни там продовжують працювати рятувальники та комунальники.