Поява F-16 в Україні: експерт припустив, як швидко зміниться ситуація на фронті

Політичне рішення про передавання Україні F-16 уже ухвалено. Залишається тільки питання часу — завершення інфраструктурних процесів і узгодження постачання боєприпасів.

Російська авіація та військові об’єкти будуть першими, хто дізнається про появу винищувачів F-16 в українському небі.

Про це заявив експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“По-перше, рішення про передачу літаків уже ухвалено, тому залишилося лише питання часу. По-друге, ми спостерігаємо завершення всіх інфраструктурних процесів, що означає, що необхідні ресурси, сили, підготовка і знання вже готові або перебувають на завершальній стадії формування”, — сказав він.

Експерт зазначив, що крім самих літаків, необхідно також забезпечити доставку необхідної кількості боєприпасів для них.

“Найімовірніше, переговори щодо постачання боєприпасів ще тривають, тому що ефективність застосування F-16 прямо залежить від того, які плани українське військове керівництво перед собою поставить для цих літаків і чи зможуть західні партнери забезпечити необхідною кількістю боєприпасів, щоб повною мірою виконати поставлені завдання”, — пояснив Долінце.

Щодо термінів надходження літаків F-16 на озброєння України були озвучені різні дати, починаючи від літа 2024 року до осені 2024 року.

“Найімовірніше, що рішення буде не таке явне. Насамперед тому, що необхідно зберігати “туман війни”, з іншого боку, першими, хто дізнається про появу в Україні F-16, будуть саме російська авіація та російські військові цілі, які в перші тижні відчують усю міць і всі ті можливості, які з’явилися в української військової авіації”, — резюмував Богдан Долінце.

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші постачання винищувачів F-16 до України почнуться вже цього літа.

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