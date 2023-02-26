"Першими у світі застосували морські дрони": у ВМС розповіли про успіхи українського флоту

Концентрація ворожих сил і засобів на початку широкомасштабної агресії була 1:12, а зараз становить приблизно 1:4.

Україна – напевно перша країна у світі, яка застосувала морські дрони.

Про це розповів командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв'ю "Армія FM".

За його словами, підрозділ морських безпілотників, створений на базі військово-морських сил, зараз набуває спроможностей.

"Ми, мабуть, перша країна у світі, яка застосувала морські дрони. Операції, звісно, проводили за підтримки інших підрозділів Сил оборони",— зазначив Неїжпапа.

Безпрецедентна операція

Командувач ВМС назвав операцію зі знищення російського крейсера "Москва" безпрецедентною.

"Адже востаннє крейсер загинув біля Фолклендських островів, а ракетний крейсер взагалі вперше в історії пішов на дно. Флагманський корабель був затоплений вже більш як століття тому. Я був здивований, що корабель такого класу затонув після ударів двох наших ракет, до того ж там відбувалася потужна рятувальна операція, але, мабуть, весь народ України мріяв про це, тож так сталося. Також ми вперше застосували "байрактари" по швидкохідних надводних цілях — катерах типу "Раптор" і "Серна", — розповів Неїжпапа.

Який морський потенціал України

За словами Неїжпапи, концентрація ворожих сил і засобів на початку широкомасштабної агресії була 1:12, а зараз приблизно 1:4.

"Ми набули відповідних спроможностей, ударних сил флоту в першу чергу завдяки успішним діям берегових ракетних військ, які були створені вже під час широкомасштабної агресії; завдяки надходженню берегового ракетного комплексу "Нептун"; допомозі від партнерів, які надали протикорабельний ракетний комплекс "Гарпун". Також ми покращили свою систему висвітлення надводної обстановки", — сказав він.

Командувач ВМС додав, що завдяки проведеним операціям та ударам панування на північно-західній частині Чорного моря вдалося зупинити просування окупантів.

Нагадаємо, на ракетному крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня 2022 року виникла пожежа після влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути.

Наступного дня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув.

За інформацією колишнього депутата Держдуми Іллі Пономарьова, зі 510 членів екіпажу вдалося врятуватися лише 58.

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