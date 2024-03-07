Перший бій: командир з 3-ї штурмової дав цінну пораду "непристріляним" військовим

"Дацик" наголошує що перш за все треба уважно слухати і виконувати вказівки свого командира.
Командир 2-ї роти 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр з позивним "Дацик" розповів, що робити новобранцю у першому бою.
Про це передає пресслужба 3 ОШБР.
"На команди командира (потрібно в першу чергу звертати увагу. – Ред.). Якщо грамотний командир, то він тобі буде підказувати. Ти не будеш просто бігти і стріляти в нікуди. Ні разу, ні одного штурму не було, щоб все пройшло так, як запланували.
Наприклад, в тебе гарно пропрацьований план, ти заходиш у посадку – і в першому контакті командир групи одразу "200". І починається – хто прийме командування на себе", – розповідає командир.
"Дацик" певен, що таку відповідальність має бути готовим взяти на себе кожен боєць. За словами командира, у його підрозділі – "звичайні пацани", які прийшли з цивільного життя і не мали відношення до військової справи. Але завдяки своїй мотивації стали висококласними бійцями.
Раніше заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін висловився про необхідність загальної мобілізації в Україні.
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