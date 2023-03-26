Перший бій в Гостомелі: нацгвардієць надав хронологію подій захисту аеропорту в лютому 2022-го

Нацгвардієць розповів про перший бій в Гостомелі та сотню ворожих гелікоптерів.

Про це напередодні річниці звільнення Київщини від окупантів в інтерв’ю для ТСН.ua розповів пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж" Андрій Куліш.

"Між 5 та 7 ранку 24 лютого прилетіла крилата ракета, вибухнула фактично в 200 метрах від цього місця, де ми зараз спілкуємось. Утворився великий кратер. На щастя, ніхто тоді не постраждав. Між 10 та 11 годинами почали летіти ворожі гвинтокрили, почався бій. Ударні вертольоти почали насипати ракетами по будівлям аеропорту, по нашим позиціям. За нашою інформацією, тоді працювало близько сотні ворожих гвинтокрилів. Загалом кордон тоді перетнули 140 вертольотів, до сотні працювали тут. Це окрім пари літаків Су-25. Заходило звено гелікоптерів, відпрацьовували, на їхне місце заходили інші", – розповів військовослужбовець.

Він також повідомив кількість живої сили, яку росіяни планували висадити в Гостомелі, в лічених кілометрах від Києва.

"4 тисячі особового складу. Якщо ми кажемо про механізовану бригаду з артилерією – це до 4 тисяч тут могло бути в самий перший ранок повномасштабного вторгнення. Це сталось би, якщо б не стався той бій, про який я розповів. Якби бою не було – літаки б здійснили приземлення. В той би самий день росіяни могли увірватись в Київ. Тому як вівся бій – їхні літаки не могли сісти", – повідомив Андрій Куліш.

Була інформація, що певна кількість росіян висадилась за околицями аеропорту. Що відомо зараз про це?

Три групи росіян, парашутистів, 250-300 людей висадились в районі злітної смуги та північніше. З ними була перестрілка.

За словами Куліша, кількість 200 військових України того дня протистояли ворогові саме тут. В основному це були військовослужбовці-строковці, рота батальону забезпечення – хлопці віком 18-20 років, офіцери управління. Тобто військові бухгалтери, військові психологи, пресслужба, військові пожежники. Основна частина нашої бригади тоді виїхала на схід на планову ротацію.

Як розвивались події після опівдня

Між 12.00 та 13.00, коли захисиків вже закінчився боєкомплект, командир прийняв рішення вивести особовий склад за територію частини для перегрупування.

"Ми відійшли. Наша артилерія нанесла удари по злітній смузі та скупченню ворожого десанту, який перебував біля аеропорту. Близько 16.00 ми були в районі Горенки, відходили пішки. Весь цей час кружляла ворожа "вертушка" - росіяни намагались визначити наше місцеположення. Згодом ми побачили, як вже заходить наша авіація для нанесення удару по злітній смузі. Згодом ми об’єднались з іншою частиною Нацгвардії для виконання завдань", – зазначив боєць.

Що відбувалось в Гостомелі далі

За словами Куліша, вечері висадились українські десантники. Частково був взятий контроль над будівлями аеропорта. Всю ніч точились бої. Вранці наступного дня українські військові здійснили засідку, знищили частину ворожої техніки, яка рухалась з боку Димера. Війська, які планували дістатись Гостомеля повітрям, не змогли цього зробити через зруйновану злітну смугу. Вони заходили в Україну суходолом зі сторони Білорусі.

"Кадирівці" тут на КПП записували відео для Tik-Tok, розповідаючи про те, що вбили тут начебто 2500 людей. Наступного дня місцеві бачили над Гостомелем Іл, який кружляв тут, але не зміг приземлитись через зруйновану злітну смугу. З повідомлень було відомо, що в Василькові була спроба висадки ворожого десанту, але Іл, наскільки відомо був збитий нашими військовими. На борту могло перебувати мінімум 200 людей", – розповів Куліш.

Нагадаємо, цивільний коригувальник Руслан, який став "очима" Сил оборони України, вдалося відбити напад ворога на аеродром "Антонов" у Гостомелі на початку повномасштабної війни.

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