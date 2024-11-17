"Перший бойовий пуск. Поцілила!": ексвихователька знищила крилату ракету з ПЗРК "Ігла" (відео)

За словами Наталії, ПЗРК вагою 18 кг і відповідальність допомогли їй зробити влучний постріл.

Військовослужбовиця ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід" Наталія Грабарчук під час свого першого бойового пуску знищила крилату ракету з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла". Це був її перший пуск і перше ж влучання.

Про це йдеться у повідомленні командування Повітряних Сил ЗСУ.

Під час масованої російської атаки 17 листопада Наталія Грабарчук, яка до 2021 року працювала вихователькою дошкільного навчального закладу, а згодом змінила професію і вступила до лав ЗСУ, зробила успішний постріл та знищила крилату ракету.

"Наташа, попала!" – вітають військову за кадром.

"Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут – перший бойовий і в ціль!" – поділилася враженнями Наталія.

За словами Наталії, вага 18-кілограмового ПЗРК та відповідальності допомогли їй поцілити у ворожу ракету.

"Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи – військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо всі свої сили", – додала вона.

Реакція Сирського

Із влучним пострілом Наталію привітав і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Солдат Наталія Грабарчук, армія та вся Україна пишаються вами. Дякую за роботу! Слава Україні", – написав він.

"Перший бойовий пуск... Поцілила! Ексвихователька дитячого садка, після навчальної підготовки довела , що в генах українок закладені бойові навички легендарних амазонок про яких згадував Геродот вимальовуючи Історію території сучасної України", – підтримали військову користувачі соцмережі в коментарях під відео.

Раніше йшлося про те, що ворог вбив цілу родину Тарасевичів у Запоріжжі. Російська бомба поцілила в їхній будинок 7 жовтня. 42 людини поранено. 10 загинули. Зокрема і 27-річна Софія, її маленький син і бабуся. Мама загиблої Юлія Тарасевич відповіла, що буде жити помстою заради пам'яті своїх рідних.

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