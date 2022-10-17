Перший цілком жіночий обмін: з полону звільнили 108 українських захисниць (фото)

Серед звільнених є дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще 2019 року.

Сьогодні, 17 жовтня, вдалося провести черговий масштабний обмін полоненими. З російської неволі звільнили 108 жінок.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 – рядових та сержантів", – зазначив Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

З них:

35 захисниць із ЗСУ,

32 - із ВМС,

12 - з територіальної оборони,

8 - з Нацгвардії, включно з 2 з "Азову",

5 - з Державної спеціальної служби транспорту,

4 - з Держприкордонслужби,

12 цивільних.

Серед звільнених є дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення 24 лютого.

"Люди сиділи від 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка полягала в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надуманих "шпигунстві" та "тероризі", – каже керівник ОП.

За словами Єрмака, це був "нервовий обмін".

"Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід. Під час обмінів завжди багато ризиків, які треба прораховувати від моменту підготовки та під час самого процесу", – пояснив він.

Наразі всі звільнені дівчата будуть проходити медичний огляд і реабілітацію, нарешті обіймуть своїх близьких.

Нагадаємо, 13 жовтня Україна звільнила з полону військових, яких утримували в Оленівці. 11 жовтня вдалося звільнити з полону 32 українських воїнів і повернути тіло загиблого ізраїльтянина.

21 вересня Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

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