Перший депортований українець оформив посвідчення для повернення із РФ: як отримати документ

У четвер, 1 грудня, українець, якого окупанти примусово вивезли до Росії, у межах експериментального проєкту оформив посвідчення на повернення на Батьківщину.

Про це інформує МВС України.

Оформлення провели працівники Державної міграційної служби України. Воно є безоплатним та здійснюється протягом п'яти робочих днів від моменту подання заяви-анкети. Документ чинний 3 місяці.

"Українці, рідні яких втратили українські документи, стали заручниками та були насильно вивезені на територію РФ, можуть звернутися до поліції та оформити своїм рідним посвідчення на повернення в Україну", - сказано в повідомленні.

У МВС нагадають, що після повномасштабного вторгнення Росії до України загарбники РФ примусово вивезли з окупованих територій понад мільйон українців. У цих людей окупанти викрали або знищили документи, які засвідчують їхню особу та підтверджують належність до громадянства України.

Нагадаємо президент України Володимир Зеленський заявляв, що окупанти примусово депортували до Росії щонайменше 11 тис. дітей з України.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда наголосив на тому, що росіяни вбивають цивільних українців і викрадають українських дітей, яких потім вивозять у глиб Росії.

"Не можна допустити, щоб демографічна політика в будь-якій країні світу проводилася таким чином", - сказав президент Польщі.

Читайте також: