Перший хлопець на фронті: боєць "Лебідь" в діловому костюмі і у вишиванці палить ворога на своїй САУ

Ігор Ярема відвоював 5 років, поїхав на заробітки за кордон, але повернувся і тепер він дуже урочисто вбраний палить на своїй САУ окупантів.

Водій механік самохідної гаубиці Ігор Ярема носить з нею одне псевдо на двох – "Лебідь", вони в парі дуже вправно палять ворога, йдеться в ТСН.

Ігор не боїться видатися дивним - одна з його примх - воювати в діловому костюмі, з сорочкою, а краще - вишиванкою. Доповненням образу може бути бронежилет. Як воює боєць показує в соціальній мережі, з якої зрозуміло – "Лебідь" дуже хоче бути схожим на своїх попередників - повстанців УПА.

Боєць приїхав захищати Україну, хоча під час повномасштабного вторгнення був на заробітках в Чехії. "Я казав, щойно почнеться війна повномасштабна, я одразу повернусь", - розповідає Ігор.

Свою прихильність до країни доводить і на фронті, спочатку повісив на гаубицю прапор, але той міг бути помітним для ворога, тому вирішив - своє знамено буде носити із собою. Він був йому оберегом, але коли Ігор дізнався, що знімальна група ТСН шукає бойове знамено, щоб поїхати із ним на Венеціанський кінофестиваль із прем'єрою фільму про війну "Свобода у вогні", то вирішив позичити свій талісман їм. Кореспондента ТСН Наталія Нагорна розгорнула прапор бійця на червоному хіднику, а потім повернула його власнику.

Наталья Нагорная / Фото: Associated Press

Тепер прапор знову під бронежилетом "Лебідя", допомагає здобути перемогу, щоб Ігор здійснив свою мрію – відкрити в Україні свій бізнес і більше не їхати за кордон. Готовіи змінити свою улюблену САУ на трактор.

Нагадаємо, що під Бахмутом військові розбили позиції росіян, коли ті накривали містом і їхні позиції артою. Тут постійні звуки розривів, українська артилерія працює по ворожій, а та, у відповідь по Бахмуту.

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