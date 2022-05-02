Перший ленд-ліз допоміг перемогти фашизм, другий - нагадає про це рашизму - історики

Перший ленд-ліз допоміг перемогти фашизм, другий - нагадає про це рашизму - історики

Ухвалення рішення про ленд-ліз - це те, що здатне кардинально переламати ситуацію на нашій війні з російським окупантом.

Закон про ленд-ліз допоміг зламати хребет Гітлеру в час Другої світової, а тепер ставить знак рівності між Росією та нацистською Німеччиною, йдеться в ТСН.

Арсенал демократії, про який мовчали на радянських уроках історії. «Нехай диктатори Європи та Азії не сумніваються в нашій єдності», - тоді казав президент США Франклін Рузвельт.

Закон, який допоміг перемогти Гітлерівську вісь зла - унікальна формула оренди, спеціально винайдена для допомоги британцям, Радянському союзу, Франції, Китаю. «Прем’єр Черчіль під час Другої світової сказав президенту Рузвельту: дайте нам, чим і ми доведемо справу до кінця», - розповідає член палати представників конгресу США Томас Коул.

Прийняття закону обговорювалося 2 місяці. Британці чекали з порожніми кишенями і арсеналами, фактично у повній блокаді, поки президент Рузвельт переконував конгресменів відійти від політики ізоляціонізму. Адже три акти про нейтралітет забороняли американським компаніям продавати чи транспортувати зброю - неважливо, агресору чи захисникам. «Вони радше помруть вільними людьми, ніж житимуть рабами», - тоді озвучив Рузвельт.

«Він говорив, якщо в сусіда горить будинок, а в тебе є садовий шланг - позич його сусіду, поки не зайнявся твій будинок», - розповідає воєнний історик Ростислав Пилявець.

Американці добре засвоїли урок, на відміну від Рузвельта, Джо Байдену - вже не треба нікого переконувати. Другий ленд-ліз в сенаті ухвалюють одностайно. В Палаті представників - майже так само. Політичні розбіжності демократам і республіканцям не заважають - щодо України вони єдині. «Зараз для України важлива кожна хвилина. Росія прямо оголосила, що хоче знищити самоуправління України. Це свобода проти диктатури, автократія проти демократії. Українці б’ються за нас усіх», - заявила спікерка палати представників Конгресу США Ненсі Пелозі.

Зброя, літаки, танки, транспорт, пальне, обладнання, деталі, метали, продовольство, навіть спирт - без зайвої бюрократії, просто рішенням президента. Поставки - негайно, а оплата - лише за те обладнання, що не переживе війну і та в довгостроковий кредит.

Це був один з вирішальних факторів перемоги, кажуть історики. За роки Другої світової війни Сполучені Штати надали допомоги на 50 мільярдів доларів, за нинішніми цінами це 800 мільярдів. І майже чверть цих поставок пішли в Радянський союз. Але з пам’яті громадян пропаганда і вибірковий підхід до історичних фактів - це швидко стерла. «Скільки завдяки цьому ленд-лізу було збережено життів. Тільки згадаємо про пеніцилін, якого в СРСР не було», - каже Пилявець.

І хоча на Тегеранській конференції в 43 році Сталін прямо говорив: без машин, поставлених завдяки ленд-лізу, ми б програли - сучасні росіяни, половина з яких уже знову рада встановлювати йому пам’ятники - цього не знають.

Ролі змінилися - геноцид тепер чинить Росія, а бояться постачати зброю - Австрія і Німеччина. І тільки Україна, як і в 41-му, готова воювати з тираном усіма знаряддями, які встигнуть надати союзники.

Як ленд-ліз від США допоміг перемогти у Другій світовій війні

«Їм потрібна зброя просто зараз. Перемогу чи поразку можуть вирішити тижні, дні, навіть години. Вже і так було забагато зволікань з постачанням необхідного Україні військового обладнання», - каже член палати представників конгресу США Френч Хілл.

«Ми зараз готуємо дещо сильніше за ленд-ліз», - водночас анонсує Ненсі Пелозі.

Спікерка палати представників Конгресу Ненсі Пелозі буквально за два дні після ухвалення закону, побувала в Києві. Каже, ленд-ліз стосуватиметься не тільки України, а й усіх європейських союзників.

Залишилося підписати закон про другий ленд-ліз президенту Байдену.

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