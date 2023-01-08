Перший обмін полоненими 2023 року: як Україні вдалось повернути додому 50 захисників (відео)

Найстаршому визволеному — 54 роки, наймолодшому — 19.
У неділю, 8 січня, вдалось повернути додому 50 українських захисників. Це - військові, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, Маріуполі та Донеччині. Загалом від початку війни вдалось звільнити 1646 осіб — військових та цивільних.
Про це в етері телемарафону сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
"Це перший у цьому році обмін наших хлопців. Ми повернули 50 наших військових. Це - 36 обмін від початку повномасштабної війни Росії проти України. Завдяки роботі нашого Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, нам вдалось повернути з полону вже 1646 людей. Серед звільнених 50 військових є 11 представників Нацгвардії України, які охороняли обєкт і потрапили в полон ще в перший день війни. Серед звільнених є 8 оборонців Маріуполя, 9 захисників Київщини, полонені з Донецького, Харківського, Луганського напрямків, Чернігівщини та Херсонщині. Найстаршому визволеному — 54 роки, наймолодшому — 19", - сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
Також СБУ опублікувала відео, як захисники України повертались із російського полону.
Нагадаємо, серед тих, кого вдалось повернути з російського полону 8 січня - це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.
31 грудня Україні повернула з російського полону 140 захисників. Це - оборонці Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРо зі Славутича та бійці з Бахмутського напрямку.
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