Перший офіційний документ із матюком: у "Дії" з'явилося посвідчення особи на період воєнного стану

Цифровий документ буде корисний для осіб, які втратили паперові документи.
У застосунку "Дія" вже з'явився єДокумент. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.
"Документ діє у військовий час. Слава Україні! Русській воєнний корабль іді нах*й!", - ідеться в рухливому рядку в самій "Дії".
Це вперше в Україні, коли в офіційному документі написане лайлива фраза, яка вже стала національним гаслом визвольної боротьби проти Росії, яка пішла війною проти України.
єДокумент містить:
- фото,
- прізвище, ім'я по батькові,
- дату народження,
- ідентифікаційний код,
- QR-код на зворотній частині для підтвердження особи.
Тимчасове цифрове посвідчення особи на період воєнного часу визнаватимуть органи держвлади, Нацполіція, військові на блокпостах.
Для того, щоб єДокумент з'явився в застосунку, його потрібно оновити до найновішої версії (через меню). Раніше також повідомлялося, що з "Дії" можуть" зникнути окремі документи - на період воєнного стану, задля безпеки, щоб не виникало витоку інформації.
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