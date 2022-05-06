Перший пішов: Офіс генпрокурора завершив справу проти російського генерала, який керував вторгненням до України

До суду пішла перша справа щодо повномасштабної агресії РФ. Йдеться про обвинувальний акт щодо російського генерала Дениса Ляміна.
Це командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ, який керував вторгненням в Україну з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
Венедіктова зауважила, слідство здобуло докази, що 23 лютого 2022 року російський генерал в українському Джанкої на півострові Крим особисто віддав підпорядкованому особовому складу збройних підрозділів наказ про вторгнення до України. Далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей.
"Для мотивації своїх солдат іти вбивати українців він за кремлівськими методичками виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами "українських націоналістів і фашистів". А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони, звісно ж, не отримали", - написала прокурорка.
За словами генпрокурорки, його підозрюють у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність України за двома статтями: ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 КК України.
Як повідомляли раніше, начальника виправного закладу на Херсонщині підозрюють у держзраді. Він дозволяв окупантам жити та лікуватися в колонії.
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