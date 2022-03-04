Перший пішов!: ЗСУ знищили російського генерала

Напередодні під Гостомелем було знищено генерала із Чечні.

ЗСУ знищили російського генерала - замкомандуючого 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Перший пішов! Першого російського генерала окупанта знищено в Україні. Приготуватись іншим! Або, панове Генерали – доповідайте на гору, що вторгнення в Україну, це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно!", - написав він.

Варто зазначити, що вчора, 3 березня, повідомлялося, що під Гостомелем біля Києва було розгромлено підрозділ так званих “кадирівців” - елітного чеченського спецназу Росгвардії на чолі з генералом Магомадом Тушаєвим. При розгромі підрозділу було знищено генерала Магомада Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку Росгвардії із Чечні.