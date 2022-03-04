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Перший пішов!: ЗСУ знищили російського генерала

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Перший пішов!: ЗСУ знищили російського генерала

Напередодні під Гостомелем було знищено генерала із Чечні.

ЗСУ знищили російського генерала - замкомандуючого 41-ї армії генерал-майора Суховецького.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Перший пішов! Першого російського генерала окупанта знищено в Україні. Приготуватись іншим! Або, панове Генерали – доповідайте на гору, що вторгнення в Україну, це кривава авантюра, яка погубить Росію, якщо її не зупинити негайно!", - написав він.

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Варто зазначити, що вчора, 3 березня, повідомлялося, що під Гостомелем біля Києва було розгромлено підрозділ так званих “кадирівців” - елітного чеченського спецназу Росгвардії на чолі з генералом Магомадом Тушаєвим. При розгромі підрозділу було знищено генерала Магомада Тушаєва - командира 141-го моторизованого полку Росгвардії із Чечні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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