"Перший показник позиційної війни": у МВС пояснили, як ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів

Вже півтора тижня вся лінія фронту від півдня до півночі України є статичною. Це є першим показником позиційної війни.

Півтора тижня на лінії фронту окупанти роблять спроби штурмувати окремі позиції ЗСУ, але вони не мають успіху.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що півтора тижня лінія фронту є статичною, починаючи на півдні нашої країни, закінчуючи на півночі, на Харківщині. Тобто ворог робить деякі спроби штурмів, але вони не мають успіху. Тобто лінія фронту не змінюється. Це є першим показником позиційної війни", - підкреслив він.

За його словами, це стало можливим завдяки правильному плану Генштабу щодо знищення бойових складів окупантів.

"За останні тільки два тижні ми знищили понад 30, а загалом знищили понад 50 складів з боєприпасами. Також знищено 17 командних пунктів. Це велика кількість зруйнованих їхніх тилових забезпечень, яка змінює їхні логістичні ланцюжки і можливість наступальних дій", - зазначив Смірнов.

Нагадаємо, військовий експерт заявив, що ЗСУ вже не відчувають такого дефіциту в снарядах, як було у травні.

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