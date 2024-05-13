Перший раунд на користь ЗСУ: Черник - про результати активного наступу РФ на Харківщині

Російська армія під час свого наступу на Харківщині не змогли організувати "проривну операцію хоча б на 15 км".

Про це розповів полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт Петро Черник в ефірі телемарафону у понеділок, 13 травня.

"Їм треба відволікати наші сили і засоби. Чи їм частково це вдалося? Так, звичайно... Хоча для мене у стратегічному сенсі противник не запропонував чогось кардинально нового, чого б ми не могли зрозуміти. Украй важливо організувати маневрову оборону. Перший раунд на нашу користь - вони не змогли організувати проривну операцію хоча б на 15 км", - вважає експерт.

На його думку, "це глибоко турбуюча операція", оскільки після "інавгурації" Путіна російському диктаторові потрібно показати великі успіхи на фронті.

"Після того, як відбулися інаугурація Путіна і "День побєдобєсія", і вони не змогли показати головного результату в частині, що стосується завоювання Часового Яру, і найголовніше - реалізувати таке вже старе стратегічне завдання - вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, їм потрібні хоч якісь успіхи. Плюс не забуваємо, що в червні буде дуже серйозна подія глобального характеру - так званий мирний саміт у Швейцарії, де буде залучено більше ніж 100 держав, особливо з глобального Півдня. А глобальний Південь Путін розглядає як свій майданчик, і він мусить показати якісь позитивні результати, що він може чогось досягти в Україні на бойовищі", - додав Черник.

Чи має Росія потенціал для прориву на Харків

Ескперт наголосив, що наразі Росія не має великого потенціалу, аби прорватися до Харкова, однак вона буде його нарощувати.

"На цю хвилину серйозного великого потенціалу для того, щоб по-справжньому прорвати 40 км до Харкова, противник не наростив. Буде нарощувати в обов'язковому порядку. Все буде залежати від нашої майстерності оборони", - підкреслив Черник.

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