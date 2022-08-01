Перший суховантаж прорвав блокаду портів на Чорному морі: одесити зраділи сигналу судна

Україні вдалося прорвати блокаду портів на Чорному морі. Перший суховантаж із нашим збіжжям вирушив гуманітарним коридором з одеського порту до ліванського Триполі.

На його облавку 26 тисяч тонн кукурудзи, йдеться в ТСН.

Про те, що з одеського порту вперше за майже шість місяців повномасштабної війни вийшло судно, почуло багато одеситів. До початку великої війни місцеві звикли до таких звуків у порту, а потім майже пів року повної тиші на морі і жодного судна на рейді. Тому сигнал судна був таким довгоочікуваним і важливим.

«Я і екіпаж мого судна дуже раді, що завантажилися та нарешті повертаємося додому. Сподіваємося, що наш перехід буде безпечним. Я вірю в Україну та бажаю українцям всього найкращого», - заявив капітан судна Мохамад Абдох.

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На облавку судна «RAZONI» 26 тисяч тонн української кукурудзи, і суховантаж став тестовим судном, яке розпочало вивезення українського зерна на світові ринки. Ще 16 завантажених чекають на вихід з трьох українських портів – Одеси, Чорноморська та Південного.

«Сьогодні Україна разом із партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року», - каже заступниця міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

«Відправка цього українського зерна має велике гуманітарне значення. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй висловлює подяку урядам Туреччини та України за підтримку цієї ініціативи», - заявив речник управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні Савіану Абреу.

Усе це стало можливим завдяки військовим, які вибили ворога з острова Зміїний. Українські військові будуть супроводжувати і зернові каравани по українській частині моря. А от чи дотримається Росія умов зернової угоди - велике запитання, адже менш ніж за добу після її підписання рашистські ракети полетіли на одеський порт у зерносховище.

Якщо все пройде спокійно, вже у середу суховантаж RAZONI причалить в турецькому порту Ізмір. Після перевірок воно вирушить до порту призначення – Тріполі, що у Лівані. Зараз суховантаж RAZONI проходить морську частину в районі річки Дунай.

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