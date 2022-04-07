Перший трек за 28 років: Pink Floyd спільно з Хливнюком випустили пісню на підтримку України

Перший трек за 28 років: Pink Floyd спільно з Хливнюком випустили пісню на підтримку України

Всі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу українцям.

Британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Це перша композиція легендарно колективу за останні 28 років. Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників.

Загалом у композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, де соліст гурту "Бумбокс" на Софіївській площі співає "Ой, у лузі червона калина". Учасники ж Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.

Окрім того, артисти вже й випустили кліп на Hey Hey Rise. У відео містяться кадри війни в Україні.

"Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення до незалежної, мирної демократичної країни, та вбивства її народу однієї з найбільших світових держав", - прокоментував Девід Гілмор, у якого невістка та онуки перебувають в Україні.

До слова, всі кошти від продажів композиції будуть відправлені на гуманітарну допомогу українцям.

"Я сподіваюся, що він отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і таким чином показати, що більшість світу вважає абсолютно неправильним вторгнення держави на територію незалежної демократичної країни, якою стала Україна", - додав Гілмор.

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