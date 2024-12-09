Перший у світі бій морських дронів СБУ з авіацією РФ: Україна перемагає в битві за море – експерт

Перший у світі бій морських дронів з літаками й вертольотами продемонстрував, що СБУ перемагає ворога в битві за Чорне море.

Про це заявив політолог, екснардеп Олександр Черненко, коментуючи свіжі кадри ураження російських вертольотів морськими дронами Служби.

Експерт наголошує, що вперше у світі морські дрони уразили літаки та вертольоти.

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"Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні. Українська розробка випередила свій час – методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти та армії всього світу. Певен, що після ураженням вертольотів і літаків уваги до морських дронів у світі буде ще більше. Адже вони повністю змінили перебіг війни на Чорному морі: тепер спокійно не можуть почуватися не лише російські кораблі, але й повітряні сили. При цьому морські дрони в сотні разів дешевші кораблів і вертольотів росіян", – акцентує екснардеп.

Політолог підкреслює, що крім вертольотів і літаків, була уражена баржа, яка везла обладнання для ремонту Кримського мосту.

"Росіяни досі не можуть повністю відремонтувати міст після ударів Служби. Тепер ремонт, завдяки новому удару, затягнеться ще більше", – вважає Черненко.

"Неодноразово зустрічав у ворожих тг-каналах заяви, що росіяни, мовляв, вже адаптувалися до морських дронів СБУ. Але команда Малюка весь час модернізує свою зброю. Як тільки росіяни вважають, що найгірше позаду, їх нищать новим вдосконаленням зброї. На сьогодні Sea Baby – це вже не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка може виконувати дистанційне мінування, на якій можна розміщати різні види зброї – як ракетні системи залпового вогню, так і летючі дрони та крупнокаліберні кулемети. А тепер і уражати вертольоти та літаки ворога", – резюмує експерт.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня пройшов перший у світі бій морських дронів і повітряних сил: група морських дронів СБУ Sea Babу вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити. Російська техніка була уражена. На бортах є вбиті та поранені, а самі вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.

Пізніше СБУ показала ексклюзивні кадри спецоперації Sea Baby в Керченській бухті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Морські дрони СБУ відпрацювали по російських вертольотах та літаках

Українські морські дрони нищать: удар по техніці РФ у Криму

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