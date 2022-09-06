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Ліз Трасс першому серед іноземних лідерів зателефонувала Володимиру Зеленському: про що говорили

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Ліз Трасс першому серед іноземних лідерів зателефонувала Володимиру Зеленському: про що говорили

Фото: Офіс президента України

Прем‘єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс зателефонувала президенту України.

Таким чином Трасс дотрималась обіцянки, що після її обрання на посаду, Зеленський буде першим світовим лідером, з яким вона офіційно поспілкується. 

Про це повідомив президент України. 

"Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним Прем'єр-міністром Запросив її до України. Висловив подяку народу Великої Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Велика Британія готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям", - написав Зеленський. 

Президент України обговорив участь Британії у відбудові України. 

"Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", - зазначив президент. 

У своєму відеозверненні до українців президент наголосив, що він привітав пані премʼєр-міністра з початком роботи на посаді.

"Час, коли пані премʼєр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію у Європі й у вільному світі, постійна російська дезінформація... Але, зберігаючи нашу єдність і працюючи у повній координації, ми й це можемо подолати. Почув дуже вагомі слова й щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу й захисті свободи. Запросив пані Прем’єр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна та вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, яку розв’язала Росія", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, Ліз Трасс після обрання її на новий пост обіцяла, що першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2635
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