Ліз Трасс першому серед іноземних лідерів зателефонувала Володимиру Зеленському: про що говорили

Таким чином Трасс дотрималась обіцянки, що після її обрання на посаду, Зеленський буде першим світовим лідером, з яким вона офіційно поспілкується.

Про це повідомив президент України.

"Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним Прем'єр-міністром Запросив її до України. Висловив подяку народу Великої Британії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Велика Британія готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям", - написав Зеленський.

Президент України обговорив участь Британії у відбудові України.

"Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах", - зазначив президент.

Першим серед іноземних лідерів провів розмову з новообраним Прем'єр-міністром @trussliz. Запросив її в . Висловив подяку народу за лідерську оборонну та економічну підтримку . Важливо, що готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям. 1/2 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

У своєму відеозверненні до українців президент наголосив, що він привітав пані премʼєр-міністра з початком роботи на посаді.

"Час, коли пані премʼєр-міністр починає роботу, дуже складний. Російський енергетичний шантаж, постійні намагання держави-терориста дестабілізувати політичну ситуацію у Європі й у вільному світі, постійна російська дезінформація... Але, зберігаючи нашу єдність і працюючи у повній координації, ми й це можемо подолати. Почув дуже вагомі слова й щодо нашої співпраці, і щодо майбутніх безпекових гарантій для України, і щодо відбудови нашої держави. Дуже важливо, що Велика Британія зберігатиме лідерську роль у консолідації вільного світу й захисті свободи. Запросив пані Прем’єр-міністра відвідати нашу державу. І дякую за чітку впевненість у тому, що Україна та вільний світ неодмінно переможуть у цій війні, яку розв’язала Росія", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Ліз Трасс після обрання її на новий пост обіцяла, що першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський.

Читайте також: