Перший засуджений російський військовий за умисне вбивство мирного мешканця подав апеляцію на вирок

Він наполягає, вбивати не хотів, а лише виконував наказ

Довічне ув’язнення занадто суровий вирок для російського військового Вадима Шишимаріна – вважає його захисник і рішення оскаржує в Київському апеляційному суді, йдеться в ТСН.

Сторона захисту російського окупанта переконує українську Феміду в тому, що у засудженого не було навмисного умислу вбивати мирного жителя. Мовляв, Шишимарін виконував наказ командирів. Після скоєного - добровільно здався у полон, співпрацював зі слідством і провину - визнав.

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Сьогодні на суді російський військовий здебільшого відмовчувався, а засідання довелося призупиняти на годину через оголошену повітряну тривогу.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва засудив до довічного позбавлення волі російського військового Вадима Шишимаріна у справі щодо вбивства мирного мешканця Сумщини. Це перший вирок російському військовому з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Розгляд апеляції продовжать 25 липня.

«У Шишимаріна не виникало умислу вбити людину і це підтвердив один із свідків. Шишимарін виконав наказ, - твердить адвокат Віктор Овсянніков.

«Прокурори у справі наполягають на тому, що Шишимарін винен у інкримінованому йому злочині та встановлена міра покарання є справедливою», - переконує прокурор Генпрокуратури Андрій Синюк.

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