Перший жіночий обмін: полонянки розповіли про постійні побиття і тортури

108 українок звільнили з російського полону, вони розповіли про постійні побиття і тортури, які довелося витримати, йдеться в ТСН.

Серед них - 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 рядових і сержантів та цивільних жінок, яких росіяни утримували в катівнях просто за те, що вони були українками.

Звільнених полонянок одразу зустріли обіймами, а потім роздають мобільні, щоб зв'язатися з рідними. Багато хто протягом усього полону не мав жодної можливості навіть почути рідний голос. "До останнього, до останнього. Ми не вірили, що це відбудеться. До останнього, ми повірили лише, коли нам сказали, що нас вітають на українській землі", - каже військовослужбовиця ТРО Ольга Лекунова.

Звільнені кажуть, що всі ці місяці росіяни свідомо знущалися з полонених. "Ми всі для них націоналісти, нацисти, ми в усьому винні, України немає, і взагалі такої держави немає", - каже військовослужбовиця Анастасія Заудальска.

Різниці між жінками й чоловіками не робили жодної. Оленівка, Таганрог, Курська та Ростовська області – тортури були всюди і з часом ставали лише сильнішими. "Вони нас із камери виводять кожен ранок, кожен вечір, нас виводили рахувати і нас били. Кожен ранок, кожен вечір нас били", - розповідає військовослужбовиця ТРО Ольга Лекунова.

"Мене били три дні. У мене були всі ноги сині, і ставили на розтяжку, як на шпагат. Розтяжки так і не зійдуть, плями лишилися. Ну, а ноги, я місяць не могла ходити", - пригадує військова медикиня Наталія Кузьменко.

Як поводяться з полоненими росіяни - мали б стежити представники Червоного Хреста, але їхні співробітники до полонених не їдуть, посилаючись на відсутність гарантій безпеки. Тому влада намагається якнайшвидше звільняти наших захисників.

Скільки російських полонених віддали за наших жінок, організатори не кажуть. "Ми розуміємо, що віддали орків і рашистів, але немає такої ціни, якої Україна не заплатить для того, аби захистити власних громадян і повернути тих, які перебувають у полоні. Абсолютно всіх. Ми розуміємо що це долі людей, багато з них у полоні ще до повномасштабного вторгнення, це і чоловіки, і жінки, і повертати необхідно усіх", - каже представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Невдовзі дівчата зустрінуться з рідними, які вже чекають на них у безпечних регіонах. Потім на звільнених чекає тривала реабілітація, яка допоможе їм швидше відійти від жахіть полону.

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