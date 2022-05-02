Першу підозру у вбивстві мирного населення у Бучі російськими військовими висунуто – Венедіктова (фото)

Командира підрозділу армії РФ, який катував і вбивав людей у Бучі, змогли ідентифікувати, коли він намародерене майно відправляв поштою.

Першу підозру у вбивстві цивільного населення у Бучі російськими військовими висунуто.

Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"18 березня було вбито чотири особи (мирних українців в місті Буча – ред.)… Людина, яка вбила цих осіб, нами ідентифікована. Я дуже вдячна прокурорам Бучанської прокуратури, вони висунули підозру командиру цього підрозділу. Крім того, що він вбив цих людей, він ще катував інших людей", - зазначила Венедіктова.

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Вона уточнила, що його змогли ідентифікувати, коли він намародерене майно відправляв через пошту.

"В нас достатньо потужна доказова база щодо вбивства і катування… Для справи все зібрано потужно", - сказала Венедіктова.

Вона акцентувала, що це перша підозра у вбивстві цивільного населення України російськими військовими.

"Ми рухаємось, щоб заочно його притягнути до відповідальності… Ми сьогодні висуваємо йому підозру. Це перша підозра у вбивстві цивільного населення російськими військовими", - сказала Венедіктова.

Прокуратура Київської області

Генеральнна прокурорка наголосила, що його будуть розшукувати і, крім того, доказова база передається в міжнародні суди, які потім зможуть, за потреби, рухатись і у своєму розслідуванні, щоб всі винні в страшних звірствах в Україні були покарані.

"Навіть якщо вони ніколи не виїдуть з Російської Федерації, то їхня тюрма буде їхня країна. А якщо вони будуть виїжджати, то їх будуть арештовувати на кордонах і, звичайно ж, видавати українській стороні", - акцентувала Венедіктова.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала майже 900 російських окупантів, які вбивали та катували людей на Київщині.

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