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- Війна
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Перший обстріл після "перемир'я": на Київщині через атаку БпЛА є потерпілий
У Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.
Вранці 11 травня ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.
«У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці», — повідомила влада.
Додається, що пошкоджено дачний будинок.
Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.
«Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки», — завершили у КОВА.
Нагадаємо, вдень середи, 7 квітня, російські ударні дрони атакували Київську область. Внаслідок атаки у Фастівському районі дістали поранення чотири людини, які в цей час перебували на вулиці.