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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1335
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Перший обстріл після "перемир'я": на Київщині через атаку БпЛА є потерпілий

У Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © ТСН.ua

Вранці 11 травня ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

«У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці», — повідомила влада.

Додається, що пошкоджено дачний будинок.

Також п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

«Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки», — завершили у КОВА.

Нагадаємо, вдень середи, 7 квітня, російські ударні дрони атакували Київську область. Внаслідок атаки у Фастівському районі дістали поранення чотири людини, які в цей час перебували на вулиці.

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