Персонал ПСУ масово переводять у піхоту: авіатехніки просять розголосу, Безугла розкритикувала рішення

За наявними даними, з Повітряних сил інтенсивно переправляють у піхоту техніків, механіків та інших спеціалістів.

Спеціалістів Повітряних сил масово переводять у піхоту. Авіатехніки звернулися до українців на тлі переведення у піхоту. Рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розкритикувала також скандальна нардепка Мар'яна Безугла.

Що відомо про загрозливу ситуацію – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Людей масово переводять у піхоту

Один із бійців звернувся до українців від імені всього авіаційно-технічного персоналу Повітряних сил ЗСУ. За його словами, він вже понад 10 років виконують свою відповідальну місію на винищувачах МіГ-29. З 2014 року бійці готують та обслуговують літаки, забезпечуючи бойові вильоти у найскладніших умовах – як вдень, так і вночі, захищаючи нашу Батьківщину від ворога.

"Наші зусилля спрямовані на обслуговування, підтримку та відновлення авіаційної техніки. За цей час ми освоїли нові типи літаків та озброєння, надані нашими західними партнерами, також ми забезпечили навчання та відновлення льотного вишколу для випускників ХНУПС. Ми мали честь працювати поруч з такими легендарними льотчиками, як "Джус", "Края", "Смерека" та іншими. Кожен із нас свято вірить у свою місію та вірність Батьківщині. Однак сьогодні ми стикаємося з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише саму основу нашої авіації", – висловився воїн.

Саме тому авіатехніки звернулися до народу з проханням про розголос. Таке рішення ставить під загрозу захист цілих регіонів. Щобільше, ускладненим стане належне обслуговування авіації.

Авіатехніки ПС ЗСУ звернулися до українців на тлі переведення у піхоту

"До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту. Це означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забирали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати", – наголосив авіатехнік.

Бійці намагаються зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо.

"Якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо не лише можливість захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації. Тому ми звертаємось до вас. Якщо ви зможете допомогти у розголосі цієї ситуації, ми будемо безмежно вдячні. Це не просто питання нашого колективу, це питання безпеки нашої країни та наших людей. Ми готові боротися до останнього, але без підтримки в цей критичний момент нам не вистояти. З повагою та надією авіатехніки та обслуговуючий персонал Повітряних сил Збройних сил України", – резюмував він.

Ідентична ситуація й у 1-й Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді Повітряних Сил. Йдеться про переведення третини її складу в піхоту. Про це ТСН.ua повідомили військовослужбовці бригади.

Під загрозою – цілі регіони

З критикою рішення виступила і скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Вона констатувала: наразі з Повітряних сил, згідно з розпорядженнями Головнокомандувача ЗСУ Сирського, інтенсивно переправляють людей у піхоту: техніків, механіків, інших спеціалістів.

"Скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони. Водночас штаби не скорочуються, а навіть потай продовжується їх розширення, щоб заповнити офіцерські посади. Зокрема, створюється дивізіон тощо", – наголосила вона.

Нагадаємо, речник Повітряних сил України Юрій Ігнат відповів на закиди народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо втрати ще одного комплексу Patriot. За його словами, ворог лише пошкодив кілька одиниць технік

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