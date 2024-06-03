Перспектива на роки: історик зробив невтішний прогноз про вихід України на кордони 91-го року

Історик Ярослав Грицак зазначив, що якщо Збройним силам вдастся вийти на кордони України 1991 року – Росія все рівно нікуди не подінеться. А перспектива реалізації цього плану може зайняти 5-10 років.

Про це він розповів в інтерв’ю LIGA.net.

"Можливо, кордони (вихід на них - ред.) це не перспектива одного чи двох років. А перспектива 5-10 років. Поки є Путін, поки є Росія, така, як вони є, миру не буде. Вихід на кордони 1991 року – це є довготривала перспектива. Ми від неї не відмовляємося, але ми повинні розуміти, що цієї перспективи ще треба дійти. Тому що сталий мир може настати лише після сталої війни. А сталий мир означає лише одне – перемога України. Це зробити такі умови, щоб Росія більше ніколи не могла атакувати Україну", - зазначив Ярослав Грицак.

Нагадаємо, історик заявив, що світ входить у десятиліття воєн – саме зараз вирішується доля XXII століття.

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