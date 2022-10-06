Перспектива очевидна: Зеленський - про звільнення Запорізької області та Криму

Президент певен, що Україна деокупує всі свої землі, але для цього треба "багато витримати і багато зробити".

Від 1 жовтня на Херсонщині було звільнено та стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 6 жовтня.

За його словами, є успіхи й на Східному напрямку.

"Обов’язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюють окупанти. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Ця перспектива – очевидна. Очевидно й те, що цим шляхом ще належить пройти. Ще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу й міжнародне право", – зазначив глава держави.

Також Зеленський поінформував міжнародних партнерів про чергові прояви російського терору. Зокрема, про ракетні удари по Запоріжжю та інших містах України і про застосування іранських безпілотників.

"Іран чомусь стверджує, що їх у нас немає. Люди їх бачать у небі. Ми їх збиваємо. А нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх справді не було", – підсумував він.

Атака України іранськими дронами

Окупанти дедалі частіше використовують для атак на цивільну інфраструктуру України іранські дрони, які стали виконувати функцію "Калібрів". Так, у ніч проти 6 жовтня ЗСУ збили 9 іранських дронів. За добу, 6 жовтня, ЗСУ збили п'ять безпілотників, які запустили російські окупанти.

Також окупанти атакували іранськими дронами місто Біла Церква на Київщині. Через це там виникли пожежі.

Тегеран досі заперечує свою співпрацю з державою-агресоркою і сам факт передавання безпілотників.

Читайте також: