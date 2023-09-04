Перспективи контрнаступу на півдні: в ISW повідомили, що тепер чекає на ЗСУ

У Збройних силах України заговорили про перспективи свого подальшого контрнаступу на півдні та в західній частині Запорізькій області, де оборонні позиції ворога можуть бути слабшими.

ЗСУ під час наступу на Запоріжжі, ймовірно, прорвали найбільш підготовану лінію оборони російських військ, тож наступні ворожі оборонні лінії можуть бути не такими сильними.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перспективи контрнаступу на півдні: що заявляли в ЗСУ

Аналітики ISW звернули увагу на заяву командувача угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського. Він повідомив напередодні, що Сили оборони України рішуче прорвали першу лінію оборони ворога. Тепер Тарнавський чекає на швидші успіхи, адже українські війська тиснуть на слабшу другу лінію оборони російських окупантів.

"Сили оборони України просунулися до чергової серії підготовлених російських оборонних позицій на певних ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим оборонним шаром у багатоешелонованій обороні росармії на півдні України", – йдеться у звіті Інституту.

Тарнавський також заявляв, що загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення оборонних позицій, які вже прорвані українськими військами. І лише по 20% свого часу ворог витратив на кожну із двох наступних оборонних ліній далі на південь.

Наступ ЗСУ на заході Запорізької області – оперативний пріоритет

Командувач військ "Таврія" також прокоментував вагомість зусиль ЗСУ в інших частинах півдня. Так, він припустив, що наступ у західній частині Запорізької області – оперативний пріоритет.

У ЗСУ зазначили, що українські наступальні сили можуть діяти вільніше в районах із рідшими мінними полями окупантів. Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун інформував, що ворожі мінні поля поблизу наступної серії оборонних позицій є менш щільними, аніж перший початковий оборонний шар.

За заявами Штупуна і Тарнавського, що українські війська розміщують більше техніки в цих районах і перекидають більше техніки та бійців до наступної оборонної лінії загарбників. Однак мінні поля, як і раніше, становитимуть суттєву загрозу.

ЗСУ зможуть маневрувати в тилу прорваної лінії оборони ворога

Аналітики вважають, що тепер українські війська можуть отримати більше можливостей для вільного маневрування у тактичному тилу прорваної лінії оборони російських військ.

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Водночас у звіті зазначається, що опис Тарнавським мінних полів противника може стосуватися тільки району, що безпосередньо примикає до Роботиного. Тож Сили оборони України можуть зіткнутися з дуже щільними мінними полями на певних ділянках наступних рядів оборонних позицій противника.

"Однак українським силам, безумовно, доведеться продовжувати важкі бої. Тарнавський охарактеризував українські сили як такі, що успішно прорвали найскладнішу російську оборону", – зазначили аналітики.

Тарнавський також заявляв, що росіяни рано чи пізно вичерпають свою найкращу живу силу, і це дасть стимул ЗСУ частіше атакувати. Водночас Штупун розповідав, що додаткові успіхи українських військ дозволяють їм скерувати більше особового складу на знищення оборони ворога у західній частині Запорізькій області.

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До слова, напередодні у Пентагоні заявили, що ЗСУ протягом останніх днів досягли "помітного прогресу" під час наступу на півдні, зокрема на Запорізькому напрямку.

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