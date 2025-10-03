"Перспективи печальні": оглядач заявив про "просідання" на одному з напрямків фронту

Українські військові на фронті / © Associated Press

На Новопавлівському напрямку фронту триває просідання. Ділянка критично недоукомплектована та досі не посилювалася підкріпленням. Якщо російські війська просунуться до Тернуватого, це створить одночасну загрозу оточення Гуляйполя та охоплення Оріхова.

Про це заявив український військовий оглядач Богдан Мирошников.

«Ситуація на новопавлівському напрямку така, що по-перше його треба називати покровським (від смт. Покровське Дніпровської обл.). А по-друге, питання, коли цей напрямок стане покровсько-запорізьким», — йдеться у дописі оглядача.

Він заявив, що на Новопавлівському напрямку «семимильними кроками» триває просідання, якому «кінця та краю не видно».

Мирошников схвально висловився про проведені кадрові зміни у корпусі, який відповідає за цей напрямок, водночас зазначивши, що залишаються питання щодо організації оборони на вищому рівні.

«Ділянка досі (!) не посилювалася. Корпус воює тим, що у нього вже було. А штатка була і без того серйозно недоукомплектована. Підкріплення давати чомусь не хочуть», — повідомив оглядач.

Він переконаний, що всього лише один-два батальйони можуть змінити ситуацію. І не обов’язково вони мають бути штурмовими.

Мирошников повідомив, що російська армія вже мітить на лінію Покровське — Тернувате, і пояснив, яку загрозу це становить.

«Якщо у них це вийде, то ворог одночасно буде загрожувати оточення Гуляйполю (рух на південь від Тернуватого), створить лівофлангове охоплення Оріхова та ще й на Вільнянськ буде намагатися наступати. Перспективи, як бачите, печальні», — йдеться в заяві оглядача.

За його словами, найсумніше — те, що «поки з цим нічого не роблять». Мирошников стверджує про відсутність організаційно-управлінських рішень з найвищих кабінетів, поки просідання триває.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у ворога не вистачає сил і засобів для рішучого наступу на Дніпропетровську область. За його словами, на Новопавлівському напрямку росіяни використовують тактику «тисячі порізів» для просування вглиб. Мета — «декларувати свою присутність» і встановити прапор. РФ перекидала підрозділи морської піхоти із Сумського напрямку на Новопавлівський, намагаючись прорвати оборону і здійснити ривок до Запорізької або Дніпропетровської області.

Своєю чергою Мирошников повідомив про найглибше «просідання» лінії фронту на Новопавлівському напрямку. На 28 вересня окупанти просунулися приблизно на 2 км у бік Успенівки та Новогригорівки, досягнувши околиць останньої, хоча й без закріплення. Також фіксується рух ворога від Березівки на Орестопіль, що полегшується рельєфом місцевості.