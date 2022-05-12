Пес Байрактар вчиться стати грозою для злочинців, а поки попереджав кінологів про прильоти снарядів

Чотиримісячна службова вівчарка кінологів поліції Київської області на ім'я Байрактар уже починає брати навчальний слід, поки що за допомогою улюбленого корму.

Пес розумний і науку шукача диверсантів та мародерів опановує дуже швидко, йдеться в ТСН.

Від першої гранули розсипаного сухого корму до останньої пес спершу нюхає, а потім має з’їсти все. Це початкова навичка для собак-дойд. Василь Бондарчук, провідник Байрактара, вчить правильно рухатися по сліду. Байрактарові дісталася найтяжча спеціалізація - пошук по сліду. «Це як люди - одному дається більше математика, другому українська мова, а третьому робота руками. Так і собаками, перед тим як його ставить на якусь спеціалізацію, тестуємо і дивимося, що вона більш робить», - пояснює керівник кінологічного центру Гу НП Київської області Максим Піщанський.

Байрактар народився на початку року, і коли двомісячне цуценя, ще без імені, кінологи взяли собі, російські війська вже стояли за кілометр від Ірпінського кінологічного центру. Тоді «Град» прилетів до їхнього приміщення. Спочатку, каже керівник центру Максим Піщанський, страшно було всім. «Собаки за цих вибухів бувало і відмовлялися працювати, але з кожним днем, як люди, так і собаки, набиралися досвіду, звикли до вистрелів», - розповідають кінологи.

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Але малюк Байрактар перевершив очікування, він попереджав кінологів про ворожі атаки. У Байрактара напевно від природи хороший слух. За 10-15 секунд до прильотів російських снарядів, кажуть кінологи, він починав голосно гавкати і першим біг в укриття, а вже весь особовий склад за ним. Тому й ім’я йому дісталося грізне - Байрактар. «Лагідно називаю Байрік», - ділиться кінолог.

Байрактар поки вивчає світ і постійно відволікається. «Він чує корм на поясі. Їсть достатньо, але молодий організм», - пояснює кінолог.

Саме мале і хоче гратися з такими ж, а на пошук диверсантів чи звичайних злодюжок Байрактар вийде в два роки. Ось тоді й позмагається з піротехніком Патроном.

У кінологічному центрі, де вчиться Байрактар, з чотири десятки собак, але після відходу російських військ навантаження на них було таке, що довелося просити підмоги в кінологів з інших регіонів. «Боєприпасів, вибухових речовин було дуже багато, щоб ніяка людина не підірвалася, не наступила на міну, не травмувалася, всі зусилля були на це направлені. За такого навантаження собаки можуть втомлюватися», - каже керівник кінологічного центру Гу НН Київської області Максим Піщанський.

Собаки-кінологи працюють у середньому до 8 років, але далі їх не списують. Байрактара вчитимуть не тільки люди, а й інші - вже дорослі його колеги.

Кінологи вірять, що їхній Байрактар стане загрозою для злочинців, буде як справжній Байрактар, на честь якого вівчарку й назвали.

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