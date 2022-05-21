Пес Патрон не просто став символом вибухотехніків, але й прикрасив їхні шеврони

Пес Патрон не просто став символом вибухотехніків, але й прикрасив їхні шеврони

В столиці відбулося перше засідання координаційного центру з розмінування, офіційним символом якого є чотирилапий джек-рассел-тер’єр Патрон.

Поки господар дворічного джек-расела керує групою піротехніків на Чернігівщині, Патрона в столиці супроводжує Ірина, яка знає його з піврічного віку, йдеться в ТСН.

«Сьогодні це перше засідання міжнародного кординаційного центру з питань розмінування при МВС, ну і Патрон там є символом цього центру, тому його запросили», - розповідає речниця ГУ ДСНС України Чернігівщини Ірина Щукіна.

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На шевронах учасників засідання символ новоствореного центру. І поки вони обговорюють подальший план дій по розмінуванню, сам Патрон поверхом нижче обнюхує залишки боєприпасів.

Від початку повномасштабної війни з Росіїєю він зі своїм господарем, керівником піротехнічної групи, на постійному чергуванні. Пес вже встиг полюбитися українцям, отримати медаль за службу від президента України і стати справжнім брендом і символом українських рятувальників.

«Піротехніки працюють 24 на 7, ними вже знешкоджено за ці 86 днів війни 111 тис вибухонебезпечних предметів і розмінуовано більше 20 тис кв км нашої землі», - каже заст. голови ДСНС України Дмитро Бондар.

Своєрідну експозицію з доказами російської агресії вибухотехніки поповнюють щодня. Залишки боєприпасів від «Градів», «Урагану» та кількасот кілограмових авіабомб – цим російські війська накривали мирні міста і селища і які ще роки збиратимуть сапери.

«Один день активних бойових дій дорівнює 30 дням розмінування цієї території, саме тому за підрахунками це вже буде 5 - 7 років роботи», - додають в ДСНС.

Відсьогодні три команди іноземних фахівців стали до роботи з українськими саперами, аби якомога швидше убезпечити громадян від снарядів і мін.

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