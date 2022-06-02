Пес Патрон провідав у лікарні Львова поранених російськими окупантами дітей: зворушливі фото

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, популярний пес-сапер Патрон у Львові провідав поранених від рук російських окупантів українських дітей.

Чотирилапий рятувальник завітав до лікарні святого Миколая.

Про це повідомляє ДСНС.

"Вчора наш Патрон завітав до Лікарні Святого Миколая у Львові, щоб підтримати маленьких пацієнтів, яких російська армія змусила святкувати Міжнародний день захисту дітей у шпиталі. Дітки пообіцяли Патрончику дотримуватись правил безпеки, бути сильними і бути обережними. Натомість наш малюк-піротехнік пообіцяв зробити усе можливе і неможливе, аби жодна дитина в країні більше не страждала від російських мін", - йдеться у повідомленні.

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Варто зазначити, що 1 червня, перебуваючи у Львові, Патрон також зустрівся з дітьми на вулиці просто неба, які хором скандували ім'я собаки. Малі шанувальники також підготували для пса подарунки і малюнки.

Нагадаємо, Патрон показав свого молодшого друга і зізнався дівчатам, що його серце поки що вільне.

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