Петля на російських військах навколо Херсона затягується — британський віцемаршал авіації

Російські військові вже сьогодні масово переодягаються у цивільних, аби прикрити свій ганебний відступ.

Петля на російських військах навколо Херсона затягується. Тепер перед окупантами стоїть складний вибір — залишитися і потрапити в оточення або втікати.

Про це розповів віцемаршал авіації військ Британії у відставці Шон Белл, повідомляє Sky News.

"Петля затягується на російських військах навколо Херсона, змушуючи росіян прийняти рішення — залишитися чи піти. Якщо залишаться, вони ризикують опинитися в оточенні та ізоляції й бути потенційно знищеними. Якщо підуть, це буде справді дуже велика поразка для Росії", — зазначив Шон Белл.

Російські чиновники вже отримали наказ залишити Херсон, а російські військові масово переодягаються в цивільних. За словами Белла, таким чином росіяни хочуть прикрити свій ганебний відступ.

Колишній віцемаршал авіації британських військ звернув увагу на "зізнання" російського генерала Суровікіна про те, що окупаційні війська в Херсоні мають труднощі.

"Це справді незвично, коли будь-який російський чиновник визнає ці труднощі. Здається, що він створює умови для потенційного виведення російських сил", — каже Белл.

Водночас він зазначає, що росіянам буде важко відходити з правого берега Дніпра, адже ЗСУ знищили всі шляхи відступу для окупантів.

"Усі мости через річку Дніпро перебиті, тому перекидати важку техніку через понтонні переправи буде дуже повільно і дуже, дуже важко. Якщо вони не почнуть цього робити зараз, є серйозний ризик того, що російські солдати раптово втечуть у паніці", — припустив Белл.

Окупанти тікають з Херсонщини

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті в новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

Тим часом в Офісі президента повідомили, що станом на 21 жовтня ЗСУ вдалося звільнити від ворога 88 населених пунктів Херсонської області. У порівнянні з 4 жовтня було деокуповано 50 сіл і селищ.

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