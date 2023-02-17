“Пхають у м’ясорубку”: міністр оборони Британії оцінив втрати окупантів і порадив ЗСУ цілитися краще

За підрахунками британського Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вбитими або пораненими щонайменше 180 тисяч солдатів.

Під час виступу в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки міністр оборони Британії Бен Воллес відзначив незначне просування російської армії, яке здійснюється по трупах своїх солдатів, а також порадив українським воїнам економніше витрачати боєприпаси, завдаючи прицільних ударів по скупченню ворога.

Про це повідомляє Financal Times.

Британський міністр відзначив, що під час спроби нового наступу російська армія продовжує застосовувати тактику “м’ясорубки”, засипаючи поле бою трупами своїх солдатів. При цьому, за його словами, росіяни просуваються на метри, а не на кілометри.

"На сьогодні немає жодних доказів великого російського наступу. Те, що ми бачимо, - це просування на всіх фронтах, але ціною тисяч життів... Ми повинні поставити під сумнів твердження, що вони можуть йти далі", - заявив Бен Воллес.

Також читайте Кинули на передову: російські окупанти після обміну вдруге потрапили до полону ЗСУ

За підрахунками британського Міноборони, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вбитими або пораненими щонайменше 180 тисяч солдатів. Окрім того, окупанти залишили на полі бою вже дві третини своїх сучасних танків.

Попри те, керівництво російської армії не змінює тактики і продовжує посилати на забій мобілізованих. На думку Воллеса, такі величезні втрати невдовзі не можна буде приховати.

"Російських новобранців все ще пхають у м'ясорубку. І я не впевнений, що це може тривати довго навіть у Росії, тому що у цих 180 тисяч людей є дружини, матері, сестри і друзі, і стає неможливим приховати масштаби цих втрат від російського народу", - зауважив міністр.

При цьому Бен Воллес запевнив, що Україна отримає від західних партнерів достатню кількість боєприпасів для того, щоб стримати натиск ворога, який переважає чисельно. Однак, не заперечив, що з постачанням можуть виникати затримки.

"На передовій завжди було відчуття нестачі, але я не бачу жодних ознак стратегічної нестачі... є деяка затримка в часі", - сказав він.

Бен Воллес порадив українським військовим прицільно застосовувати зброю та продовжувати битися західними методами.

"Щоб підірвати російську позицію, потрібно 100 артилерійських снарядів чи п’ять? Якщо бути точним, то не треба 100 снарядів", - сказав він.

Нагадаємо, в російській окупаційній армії мобілізовані все частіше відмовляються йти у наступ. Після цього їх відправляють на полігони для навчання.

Читайте також: