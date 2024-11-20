Пхеньян призначив загадкового генерала керувати військами у співпраці з Росією: що про нього відомо

Кім Йон Бока почали публічно висвітлювати, щоб продемонструвати Росії, що керувати розгортанням північнокорейських військ буде людина, якій режим повністю довіряє.

Генерал-полковник Кім Йон Бок, один із трьох високопоставлених військових КНДР, які супроводжують північнокорейські війська в Росії, залишається загадковою фігурою. Цей заступник начальника Генштабу армії Північної Кореї входить до десятки найвпливовіших військових діячів країни, однак про нього відомо дуже мало, що є рідкістю для військової верхівки КНДР.

За даними The Wall Street Journal, генерал Кім Йон Бок відіграє ключову роль у співпраці з російськими силами. Його завдання полягає у координації інтеграції північнокорейських військ, набутті бойового досвіду та створенні механізму для їх подальшого використання у спільних діях.

"Очікується, що генерал-полковник Кім не візьме участі в бойових діях. Але відправка одного з найважливіших військових чиновників Північної Кореї свідчить про те, що КНДР зацікавлена в наданні допомоги Росії аж до наступного року", – пише WSJ.

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Раніше про генерал-полковника Кіма Йон Бока було відомо небагато, адже він очолював підрозділ спеціальних сил, який складався приблизно з 200 000 військових і був призначений для виконання секретних завдань у разі війни на Корейському півострові. В урядовій базі даних Південної Кореї вказані лише його ім’я та посада. Інформація про його вік, місце народження чи будь-які інші біографічні деталі відсутня, що є незвичним, враховуючи, яку увагу зазвичай приділяють північнокорейські ЗМІ військовій еліті.

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Проте після червневого візиту Володимира Путіна до Пхеньяна ситуація змінилася, і Північна Корея почала виводити цю постать із тіні. За словами Чон Кьон Чжу, співробітника Корейського інституту оборонного аналізу, Кім Йон Бока почали публічно висвітлювати, щоб продемонструвати Росії, що керувати розгортанням північнокорейських військ буде людина, якій режим повністю довіряє.

Нагадаємо, що північнокорейських солдатів, які прибули до Російської Федерації, супроводжують три генерали Генштабу КНДР, які наближені до Кім Чен Ина.

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