Philip Morris International відкликала інвестиції у Росії на суму $150 мільйонів

Philip Morris International відкликала інвестиції у Росії на суму $150 мільйонів

Керівництво компанії докладає зусиль, щоб повністю вийти з російського ринку.

Тютюновий виробник Philip Morris International, який оголошував про згортання виробництва в Росії, вже зняв з продажу низку сигаретних брендів.

Про це йдеться в пресцентрі компанії, передає НВ.

PMI вже скасувала запуск всіх продуктів, "відповідно скоротивши виробництво". Також компанія припинила займатися маркетингом та відкликала поточні інвестиції в розмірі $150 млн.

"Останні чотири тижні всі зусилля зосереджували на забезпеченні захисту та безпеки наших українських колег. Ми солідарні з усіма безневинними чоловіками, жінками та постраждалими дітьми", — уточнив генеральний директор компанії Яцек Ольчак.

Раніше стало відомо, що шведська косметична компанія Oriflame оголосила, що згортає свій бізнес у Росії.

"Війна, що триває, поряд з операційними та юридичними проблемами унеможливлює продовження нашого російського бізнесу в його нинішньому вигляді", - заявили у компанії.

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