Війна
439
1 хв

Пʼяні російські солдати вбили свого комбрига: деталі ДТП в окупованому Алчевську

В окупованому Алчевську п’яні солдати 88-ї бригади РФ потрапили в ДТП, загинув комбриг 136-ї бригади Ерік Селімов та ще троє його підлеглих.

Кирило Шостак
Російські військові

Російські військові / © gettyimages.com

В окупованому Алчевську п’яні російські військові 88-ї бригади потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув комбриг 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ Ерік Селімов та ще троє його підлеглих.

Про загибель Селімова вже офіційно повідомив очільник Дагестану Сергій Меліков, передає український журналіст Денис Казанський.

Допис очільника Дагестану / © російські ЗМІ

Допис очільника Дагестану / © російські ЗМІ

За словами журналіста Дениса Казанського, зазвичай такі випадки за участю п’яних російських військових стосуються цивільного населення, проте цього разу загинули саме окупанти.

Ймовірне тіло Еріка Селімова / © російські ЗМІ

Ймовірне тіло Еріка Селімова / © російські ЗМІ

"Цікаво, що 88-ма бригада ЗС РФ — це та сама бригада "Еспаньола", яка складається з футбольних фанатів і справжніх, а не вигаданих нацистів. Її командира Станіслава Орлова нещодавно вбили у Криму під час затримання російські ФСБшники. І ось тепер таке "алаверди" вийшло", — пише журналіст.

Нагадаємо, раніше на півдні Москви вибухнув автомобіль. У ньому перебував російський генерал-майор Фаніл Сарваров.

